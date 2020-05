Retelit, Presidenza CDM non esercita Golden Power su OPA RDS

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (OPA) promossa in data 23 marzo 2020 da Retelit Digital Services (RDS)

avente ad oggetto massime n. 11.875.000 azioni ordinarie della controllante Retelit, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – a seguito della notifica dell'Offerta effettuata da Retelit in data 27 aprile 2020, ha comunicato la chiusura del relativo procedimento, non esercitando i poteri speciali previsti dalla citata normativa (c.d. Golden Power).



Lo fa sapere la stessa Retelit con una nota.



(Foto: Junior Melo CC BY-SA 3.0) © RIPRODUZIONE RISERVATA