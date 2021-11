Retelit: OPA Marbles, risultati provvisori procedura sell-out

(Teleborsa) - Si è concluso in data odierna, 22 novembre, il periodo di presentazione delle richieste di vendita, che ha avuto inizio l'1 novembre 2021, in riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Marbles sulla totalità delle azioni ordinarie di Reti Telematiche Italiane, Retelit, non detenute direttamente e indirettamente dall'Offerente e alla successiva Procedura di Sell-Out.



Risultati provvisori a esito della Procedura di Sell-Out

Sulla base dei risultati provvisori a esito della Procedura di Sell-Out comunicati da Intesa Sanpaolo quale Intermediario Incaricato del Coordinamento, alla chiusura della Procedura di Sell-Out, risultano presentate Richieste di Vendita relative a 4.448.746 Azioni Residue, pari al 35,833% delle Azioni Residue oggetto della Procedura di Sell-Out e al 2,708% del capitale sociale dell'Emittente.



Nel corso della Procedura di Sell-Out, né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto hanno acquistato Azioni Residue al di fuori della Procedura di Sell-Out.

Pertanto, alla Data di Pagamento del Sell-Out (fissata per il 26 novembre 2021), l'Offerente verrebbe a detenere una partecipazione diretta e indiretta pari al 97,394% del capitale sociale dell'Emittente.



Pertanto, risulta superata la soglia del 95% nel capitale di Retelit che consentirà all'Offerente di addivenire al Delisting dell'Emittente.



Alla Data di Pagamento del Sell-Out, fissata per il 26 novembre 2021, l'Offerente: acquisterà tutte le 4.448.746 Azioni Residue per cui sono state presentate Richieste di Vendita durante la Procedura di Sell-Out; e corrisponderà il Corrispettivo del Sell-Out di Euro 3,10 per ciascuna Azione Residua agli Azionisti Richiedenti.