Retelit, ok CdA a offerta Marbles a 2,85 euro/azione

Mercoledì 21 Luglio 2021, 08:15

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Retelit ha ritenuto "congruo, da un punto di vista finanziario", il corrispettivo di 2,85 euro per ciascuna azione ordinaria Retelit portata in adesione all'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria volontaria promossa da Marbles.

"Ai fini della predetta valutazione - si legge nella nota - il consiglio di amministrazione ha esaminato i termini e le condizioni dell'Offerta come descritti nel relativo documento di offerta, nella versione finale approvata dalla Consob e ha, tra l'altro, tenuto conto del parere rilasciato all'unanimità in data odierna dagli amministratori indipendenti di Retelit nonché del parere sulla congruità del corrispettivo rilasciato dall'advisor finanziario Lazard in qualità di esperto indipendente nominato dagli stessi amministratori indipendenti".