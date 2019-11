Retelit, Mirko Endrizzi nominato CFO

(Teleborsa) - Mirko Endrizzi è il nuovo Chief Financial Officer di Retelit.



Lo comunica il Gruppo in una nota specificando che il CFO continuerà a ricoprire l'incarico che gli era stato conferito lo scorso 10 maggio, di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.



E' stato inoltre nominato Marco Calzolari, già responsabile del controllo di gestione di Retelit, quale Group Controller and Head of Corporate Development, assumendo di conseguenza la responsabilità anche delle attività di sviluppo del Gruppo, tra cui, inter alia, il piano strategico, operazioni di crescita inorganica e partnership strategiche, attività nelle quali è stato impegnato nel corso delle recenti operazioni del Gruppo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA