Retelit in joint venture con la libica LPTIC. Nasce Retelit Med

(Teleborsa) - RETELIT SIGLA UN ACCORDO CON LPTIC PER LA NASCITA DI RETELIT MED, UNA JOINT VENTURE PER LO SVILUPPO ICT NEL MEDITERRANEOL'accordo prevede la costituzione di una società di diritto italiano detenuta al 50% da Retelit e al 50% da LPTICcon il Gruppo Libyan Post Telecommunications & Information Technology Company (), che detiene indirettamente una partecipazione pari al 14,37% del capitale di Retelit. La collaborazione porterà alladi diritto italiano denominata, partecipata al 50% da Retelit e al 50% da LPTIC.La JV intendetra Retelit e LPTIC nel settore dell'Information Communication Technology, con particolare riferimento aitra Europa, Asia e Africa, per valorizzare i rispettivi asset, le competenze e sfruttare il potenziale commerciale.Ilè composto da: due di espressione di Retelit, due di espressione di LPTIC, e il presidente di espressione congiunta di Retelit e LPTIC nella persona di, ex ambasciatore italiano in USA.Il principalesarà quello, composto dagli Operatori di Telecomunicazioni Internazionali, dai grandi Internet Provider e dagli OTT (Over the Top), quello MNCs (Multinational Customers) composto dalle grandi Multinazionali e infine quello "captive" degli stessi soci di Retelit Med, con focus principale sull'area geografica EMEA (Europe, Middle East, Africa).