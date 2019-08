Retelit, crescita a doppia cifra per utili e ricavi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Retelit ha archiviato il primo semestre 2019 con Ricavi consolidati che si attestano a 37,7 milioni, in crescita del 13,9% rispetto a 33,1 milioni. L'è pari a 3,3 milioni (+52%) e si confronta con i 2,2 milioni del primo semestre 2018.Il(Ebitda) realizzato nei primi sei mesi del 2019 è stato pari a 14,6 milioni, in crescita del 2,9%, rispetto a 14,2 milioni del primo semestre 2018.. Il(Ebit) cresce a 3,8 milioni rispetto a 3,5 milioni.Ilha commentato: "Il semestre appena concluso è stato caratterizzato dall'approvazione del progetto di separazione delle attività del Gruppo Retelit in due società, con. Da un punto di vista numerico, i primi sei mesi dell'anno hanno confermato nuovamente la bontà delle scelte strategiche fin qui effettuate e il ruolo centrale che Retelit ha assunto oggi nel settore delle TLC"., prevede untra 76 e 80 milioni, untra 29 e 33 milioni,nel range tra 22 e 28 milioni, e una Posizione finanziaria netta compresa tra 17 - 21 milioni.