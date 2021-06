Retelit, Consob chiede integrazioni a documento OPA Marbles

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Con riferimento all'OPA promossa da Marbles - società indirettamente controllata dal fondo spagnolo Asterion - su Retelit, l'offerente rende noto che la Consob "ha richiesto alcune integrazioni al Documento di offerta presentato il 19 giugno, unitamente alla trasmissione di alcune informazioni supplementari, disponendo la sospensione dei termini istruttori fino al completamento del quadro informativo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 15 giorni di calendario".