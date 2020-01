Retelit brinda ad acquisto Brennercom. Athesia accetta offerta vincolante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -attraverso la controllata, grazie al "sì" delall'offerta vincolante.Brennercom è un provider ICT e TLC, con sede a Bolzano, che grazie a continui investimenti in tecnologia e sviluppo è riuscito a proporsi, attraverso tre controllate, su alcuni dei più importanti mercati europei, quali Italia, Austria e Germania. La rete in fibra ottica, i tre datacenter di Bolzano (certificato ANSI-TIA-942), Trento e Innsbruck, l'infrastruttura di rete e le centrali telefoniche di ultima generazione, permettono a Brennercom di offrire servizi Cloud, Disaster Recovery, MPLS Networking, Security, Unified Communication & Collaboration., sulla base di un Enterprise Value di Brennercom e delle sue controllate sin qui stimato (escludendo la controllata italiana MET) in € 65 milioni. Qualora all'esito della due diligence legale, dovesse risultare un eventuale nuovo valore di Enterprise Value offerto da Retelit Digital Services S.p.A., inferiore a quello sopra indicato, i venditori potranno recedere dalle trattative. Non sono previsti earn-out.Le parti prevedono di pervenire alla sottoscrizione dello SPA entro il 17 febbraio 2020, nonché al closing dell'operazione - compatibilmente con l'avveramento delle eventuali condizioni previste dal contratto di acquisizione -, non prima del 30 giugno 2020 ed entro il 31 luglio 2020.L'offerta prevede inoltre che una parte del prezzo, fino ad un massimo di € 15 milioni, possa essere corrisposta in azioni quotate di Retelit S.p.A.Festeggia il titolo Retelit a Piazza Affari: +3,65%.