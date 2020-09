Rete Unica, restano perplessità sul progetto. Open Fiber è la Tesla italiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Icontinuano a guardare con prudenza il progettoa causa delle incertezze macroeconomiche e del profilo dell'operazione, e, che "sconta il fatto di essere un incumbent" ripropostosi in qualità di operatore verticale in un contesto economico in progressivo deterioramento. Ben diverso l'atteggiamento rispetto ad, una società che fa capo ad un gruppo energetico internazionale qual è Enel, un'azienda che, assimilabile ad una Tesla, in un contesto in evoluzione del settore delle tlc.Lo ha spiegato, Presidente di Kaufmann & Partners ed ex direttore generale di Telecom Italia, in una intervista rilasciata a Key4Biz sul progetto rete unica e sulla posizione dei due operatori della rete in fibra.Rispetto al progetto di unacullato da TIM, il manager ha confermato che i mercati continuano a guardare conun", sia per la governance che per per il modello di integrazione (verticale), che ha riportato l'attenzione sul profilo finanziario e sul debito di TIM.In questo quadro come viene vista? Il numero uno di Kaufmann & Partners fa undi Elon Musk e parla di, che è "parte di un gruppo come ENEL che è leader al mondo nelle energie rinnovabili, e che con ENEL-X sta guidando la transizione verso l'elettrificazione del settore automotive come uno degli attori-chiave su scala globale"."Il futuro è nell'integrazione fra reti telecom, automotive ed energia", ha spiegato De Leo, ricordando che, sulla base di questa convinzione, gli analisti "valutanocomeal mondo" ed "esprimono", la cui valorizzazione non può che ampliarsi, come "sta succedendo con Tesla nel settore automotive".Open Fiber - ha sottolineato - rappresenta "l'affermarsi di una nuova asset class" un'azienda che propone una "piattaforma aperta come Tesla, un acceleratore dei processi di innovazione condivisa", mentre TIM "è percepita come un'azienda domestica non certamente di punta, in una asset class matura" e "sconta il fatto di essere un incumbent".Chiarendo la posizione sul concetto d, De Leo parla di un "approccio un po'e anche datato", laddove i mercati guardano con favore alla "destrutturazione dei monopoli verticali" nel settore delle telecomunicazioni.Concludendo, l'esperto vede oggiper la creazione dellain Italia: un rischiolegato all'esito delle regionali ed al futuro del Governo, un rischio legato al raccordo con laed un rischio legato all'efficacia e ai