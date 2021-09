Mercoledì 1 Settembre 2021, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 17:23

«L’acquisto a titolo oneroso di tutte le/parte delle azioni di OpenFiber detenute da Enel» da parte del fondo americano KKR da solo o con altri investitori: è questo uno dei punti chiave del Memorandum of Understanding firmato dall’ad di Tim Luigi Gubitosi e l’ex ad Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo, il 31 agosto 2020 che avrebbe dovuto portare alla creazione di una rete unica, progetto arenatosi nel corso dei mesi successivi. Il testo di quel patto non è mai stato reso pubblico dalle parti, ma il Messaggero ne è entrato in possesso, dal quale emerge come la realizzazione della rete unica, denominata AccessCo, frutto della fusione fra la allora neo costituita FiberCop controllata da Tim, e Open Fiber, sarebbe dovuta passare da un importante coinvolgimento di Kkr che, oltre al 37,5% nella stessa FiberCop, avrebbe dovuto entrare nel capitale anche di Open Fiber.

D’altro canto, la via maestra per la crescita di CDP nel capitale di Open Fiber avrebbe dovuto essere «la sottoscrizione di un aumento di capitale e conseguente emissione di nuove azioni da parte di Open Fiber, così che CDP controlli in via esclusiva» l’operatore wholesale delle fibra ottica. Lo scorso aprile, invece, CDP ha ha deciso di salire direttamente al 60% del capitale di Open Fiber con Enel che ha poi ceduto il 40% al fondo australiano Macquarie.



Un cambio di strategia e di azioni dovuto probabilmente a una serie di fattori, fra cui il raffreddamento dell’interesse del Governo al progetto e gli ostacoli anche regolamentari che l’operazione avrebbe potuto presentare: fra le condizioni sospensive previste dal MoU anche «il rilascio dell’autorizzazione Golden Power in relazione all’effettuazione dell’investimento di KKR o altri investitori nel capitale di Open Fiber» e «la verifica della disponibilità di KKR a partecipare all’operazione».

Nelle pieghe del documento emergono anche altri elementi di particolare interesse, sia da un punto di vista di governance che di prospettive dell’alleanza potenziale fra TIM e CDP. In particolare, AccessCo sarebbe stata gestita da una governance barocca, che avrebbe previsto TIM al 50,1% per essere «consolidata con metodo integrale nel gruppo TIM in forza dei principi internazionali IFRS», ma «controllata congiuntamente da parte di CDPE e TIM, ai sensi delle regole in materia di controllo preventivo delle operazioni di concentrazione e delle altre discipline rilevant»”. A CDP sarebbe stato inoltre garantito il «diritto di acquistare a valori di mercato» azioni di AccessCo da altri azionisti (TIM, KKR o altri investitori) in modo tale da essere sempre «almeno il secondo azionista in termini di partecipazione posseduta».

Il consiglio di amministrazione sarebbe stato formato da ben 15 membri, di cui 7 espressione di TIM, 5 di CDP e 3 degli altri azionisti, con TIM e CDP che si sarebbero impegnati, in base a un patto parasociale, a predisporre una lista unica condivisa. A TIM sarebbe spettato in ogni caso la nomina dell’amministratore delegato, mentre a Cassa il presidente, a cui sarebbero state attribuite «deleghe esecutive e specifiche attribuzioni relative alla cura dei rapporti e delle attività istituzionali (inclusi i rapporti con autorità di vigilanza e governative) e delle attività di comunicazione».

Ultime, ma non meno importanti, le prospettive strategiche dell’accordo per TIM e CDP: «in aggiunta alla rete unica nazionale», TIM e CDP avrebbero dato «immediato avvio alle valutazioni in merito ad ulteriori aree di possibile cooperazione per perseguire lo sviluppo di altre tecnologie (quali 5G, hedge computing, data center, cloud e altro), così da facilitare la rapida introduzione di tecnologie innovative che migliorino ulteriormente l’accessibilità del Paese», a conferma, come ribadito anche recentemente dall’amministratore delegato di TIM Gubitosi, che forse oggi è più rilevante la gestione dei dati che non la rete unica.