Rete unica in stand-by. Scambio di lettere fra TIM e CDP fa slittare scadenza

(Teleborsa) -, uno dei dossier caldi che interessa il nuovo. Sarà per questo che, un fitto, supervisionato dai legali e condiviso cn i rispettivi consigli, ha prodotto un'ulteriore proroga dei tempi per mettere a punto l'operazione, in attesa che il nuovo esecutivo si sia insediato ed abbia esaminato le carte.L'Ad di Cassa Depositi e Prestiti,, che era intenzionato ad andare avanti da solo con l'operazione, anche senza aver preventivamente sentito il consenso del nuovo esecutivo, peraltro dichiaratamente favorevole al progetto, ha dovuto arrendersi ad. Una posizione assunta anche a seguito di interlocuzioni politiche.In particolare, i soci del consorziohanno fatto sapere che, "e il tempo necessario ad analizzare tutta l'informazione ricevuta da TIM", il processo difirmato a fine maggio "indicativa originariamente discussa", cioè il 31 ottobre, data entro cui doveva essere siglato un accordo vincolante.ha confermato diper dare vita alla rete unica,, in attesa che il prossimo Ministro delle Finanze si esprima sull'adeguatezza del progetto. D'altronde il Tesoro è socio di maggioranza di CDP con una partecipazione dell'88%.invece, a valle del CdA di fine settembre, avrebbe, sollecitandola a chiarire la sua posizione equali sono le prossimeper la presentazione di un'offerta. Una richiesta cuisabato scorso,dell'accordo di esclusiva firmato a fine maggio.