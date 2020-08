© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laè il tema caldissimo di questi ultimi giorni, ma ilper la creazione di una società che accorpi le infrastrutture di tlc, che ha ricevuto il, divide l'opinione pubblica, in attesa che si esprimano oggi i CdA di TIM e CDP. Un progetto che per la sua complessità sembra un po' "frettoloso" e che ....E' quanto affermato, una intervista a Key4biz,da, presidente di Kaufmann & Partners ed ex direttore generale di Telecom Italia.Il manager ha commentato anche la, affermando che la performance del titolo in Borsa suggerisce che gli operatori nutrono evidentemente "sulla percorribilità dell'operazione". Affermando che nel progetto si intravedono ancora "pochi punti fermi", De Leo ha spiegato che "c'è ancora una palese approssimazione e" sul progetto "sia nei termini che nei modi", che il mercato legge comePer l'esperto "sono almenocomplessiva del progetto", innanzitutto la "che - sottolinea - "non è mai gradita dagli osservatori, perché insinua il dubbio che ci siano problemi più gravi di natura strutturale".Criticata anche ladi dare l'annuncio del via libera del governo all'accordo con CDP "a mercati aperti", prassi che viene giudicata "non condivisibile" e guardata con "sospetto", così come la presenza dell'Ad di CDP a Palazzo Chigi senza "una preventiva presa di visione da parte del CdA" ella Cassa.E poi, ancora, De Leo cita glidi una serie di soggetti che "hanno ricoperto ruoli apicali proprio in TIM", che "hanno insinuato negli analisti il sospetto" che non si stia parlando di un "progetto che ha una sua valenza industriale, ma di un problema di assetto politico". "Occorre prendere atto che l'unico soggetto che è stato rispettoso delle proprie prerogative, coerente senza esitazioni, e rispettoso dei mercati è stato Open Fiber", afferma De Leo, aggiungendo che la società "proietta un'immagine positiva del nostro Paese in Europa" e ricordando che in 5 anni "ha creato un valore fra i 6 e i 7 miliardi di euro" pari al valore del 100% di TIM.Posto che all'interno del Governo ci sono "posizioni diverse" sulla governance, l'esperto ritiene che si tratti di un, con il rischio che la rete "possa essere resa obsoleta dall'evoluzione della tecnologia e del settore nel suo complesso". Parla poi diche va a scontrarsi con le tendenze emerse da almeno 10 anni a livello internazionale, verso ladel settore delle telecomunicazioni e l'affermazione di, come Cellnex.Se la parola d'ordine - spiega l'ex manager di Telecom - è neutralità ed indipendenza, che TIM non è in grado di assicurare nel sui ruolo di "incumbent" e con un passato alle spalle.L'altro punto che rende obsoleto il progetto Rete Unica prima ancora della sua nascita riguarda lo, afferma De Leo, citando gli esempi di Elon Musk e Jeff Bezos ed aggiungendoLa soluzione suggerita dal'esperto per l'Italia passa dunque per una."Il Paese non ha bisogno di ritrovarsi con nuovi monopoli, ma deve mettere invece in gioco le risorse migliori, con una visione sfidante del futuro, se vuole rilanciare una vera stagione di crescita sostenibile", conclude.