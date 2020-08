Rete Unica al test dei CdA di CDP e TIM

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - R: si terranno oggi iper deliberare sul progetto messo a punto dagli Ad, Fabrizio Palermo (CDP) e Luigi Gubitosi (TIM), che ha già ricevuto il parere favorevole del Governo.Il Consiglio di TIM poi dovrà anche deliberare in merito alloed all'ingresso del fondo infrastrutturale statunitense. Una operazione che ha un valore di 1,8 miliardi di euro. Il progetto è sul tavolo da tempo e rappresenta ilper la creazione della rete unica, che potrebbe portare alla creazione della newcoFiberCorp in un primo momento avrà in dote solo la rete secondaria, quella in rame e fibra, che dalle centraline statali arriva nelle case. Oltre a TIM ed, eventualmente KKR, anche Fastweb avrà una partecipazione del 4,5% grazie al conferimento del suo 20% della società FlashFiber che è una joint venture con la stessa TIM.Se il progetto rete unica prenderà corpo, in unFiberCorp potrebbe conquistare anche la, magari attuando, società oggi controllata pariteticamente daPer arrivare alla costituzione di AccessCo, la società che gestirà la rete unica,, che a giudizio di tutti dovrebbe essere "terza", ma l'altro punto "caldo" è la partecipazione di TIM. L'ex monopolista dovrebbe avere la maggioranza (sopra il 50%), ma non il controllo del CdA, e nominerà l'Amministratore delegato, che dovrà avere anche il gradimento di CDP, cui spetterà anche la nomina del super Presidente esecutivo con delega sulla sicurezza della rete stessa.Insomma, se la strada di AccessCo sembra tracciata,con la rete che fa capo a, che andrebbe a completare il quadro. L'ex Amministratore delegato di TIM,, ha smorzato i facili entusiasmi e, in una intervista a La Repubblica, ha parlato di un progetto ancorae e su cuiFrattanto, indiscrezioni di stampa anticipano che in settimana, con una supervalutazione di 7,7 miliardi di euro di enterprise value.