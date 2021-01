© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo un inizio 2020 in caduta a causa del Covid, che ha aumentato il traffico e la congestione sulla rete, ilin Italia è aumentato nuovamente nella seconda metà dell'anno, garantendo unaindipendentemente dal numero di persone online. È uno dei dati che emerge dal nuovorelativo alle connessioni su rete mobile in Italia, che analizza le performance durante il 2020 dei principali operatori di rete nazionali,Prendendo in considerazione il, composto da test riguardanti il tasso di successo dei test, la velocità media in download e upload, la latenza, il tasso di efficienza della navigazione, Vodafone ha ottenuto 67.332 punti, a poca distanza TIM con 61.882 e WINDTRE con 60.469, mentre al quarto posto c'è Iliad con 56.874 punti.Per quanto riguarda la velocità media di navigazione in, Vodafone registra 37,49 Mbps, WINDTRE 36,41 Mbps (+26% sul 2019), Iliad 32,42 Mbps (+16% sul 2019) e TIM 27,42 Mbps. Secondo l'analisi di nPerf, che si base sui dati inviati dagli utenti che hanno deciso di partecipare alla ricerca, gli operatori italiani riescono a garantire una velocità costante, indipendentemente dal numero di persone connese, anche se tutti hanno una caduta della velocità di download in serata.I risultati della velocità inindicano che Vodafone ha registrato una media di 10,69 Mbps, TIM di 9,59 Mbps, WINDTRE di 9,56 Mbps e Iliad di 7,54 Mbps. Il primo lockdown ha fatto crollare le velocità di upload, che sono però state rapidamente ripristinate a partire da maggio. I dati dellamedia vedono Vodafone e TIM appaiati con valori pari a 46,63 ms 43,90 ms, WINDTRE con 65,64 ms e Iliad con 64,25 ms.