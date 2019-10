Rete Imprese Italia, provvedimento grandi crisi aziendali: tutela lavoro e valorizzazione economia del territorio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nell'audizione presso leesprime apprezzamento per il fatto che nel"abbia seguito il solco tracciato dalla recente giurisprudenza non qualificando i lavoratori della cosiddetta gig economy come subordinati. Ha, altresì, valutato positivamente l'ampliamento delle tutele relative alle indennità di malattia, di degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale ai soggetti iscritti alla gestione separata".Contestualmente, si legge in un comunicato, Rete Imprese ha sollevato rilievi sulla disciplina che si vuole introdurre in merito ai compensi dei cosiddetti "riders" ritenendo che l'ambiente normativo più adeguato sia la contrattazione collettiva essendo in grado di produrre schemi e modelli retributivi più attinenti alle esigenze organizzative delle imprese rispetto a modelli precostituiti per legge.Rete Imprese Italia ha rilevato infine lacontenuto nel decreto crescita di cui ha chiesto l'immediata abrogazione per non penalizzare le imprese del territorio a favore delle grandi multiutility.