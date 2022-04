Rete Ferroviaria Italiana sigla protocollo per dare impulso alla sharing mobility

Mercoledì 20 Aprile 2022, 13:00







(Teleborsa) - Il Gruppo FS accelera sulla sharing mobility con l'obiettivo di rendere le stazioni ferroviarie veri e propri hub della mobilità condivisa. E' questo il fine del protocollo siglato oggi, 20 aprile, dalla controllata Rete Ferroviaria Italiana e dall'Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility.



L'obiettivo, si legge su FSNews il portale informativo del Gruppo FS Italiane, è trasformare radicalmente le stazioni ma mero supporto al trasporto ferroviario (arrivi e partenze) a luoghi in cui usufruire di servizi e differenti soluzioni di mobilità, fisicamente e digitalmente integrati tra loro, in modo da rendere l'esperienza di viaggio sempre più fluida, accessibile e condivisa.



Il protocollo, denominato Analisi e sviluppo della sharing mobility nelle stazioni ferroviarie, dà i via ad una collaborazione triennale, che prende il via dalla condivisione di dati dai rispettivi sistemi informativi GIS per avviare una prima serie di approfondimenti mirati sulle città di Roma, Milano, Bologna, Palermo e Cagliari.



(Foto: © FS Italiane)