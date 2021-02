© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Per la gestione dellahanno sottoscritto una convenzione nella quale è previsto l'impegno, da parte della banca finanziatrice, a concludere l'istruttoria di merito creditizio entro 45 giorni dalla richiesta del finanziamento bancario. Eppure, da numerose segnalazioni raccolte, constatiamo che negli ultimi tempi questo termine viene puntualmente disatteso dalle banche, comportando gravi disagi ai richiedenti. Riteniamo molto grave che gli istituti di credito ostacolino la nascita di nuove attività economiche. Non è questo il momento di alzare barriere". È quanto afferma ilcommentando l'incentivo, gestito da Invitalia, che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali ine nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (). Rivolto a chi ha un'età compresa tra i 18 e i 55 anni "Resto al Sud" mette a disposizione complessivamente"Evidentemente – evidenzia De Lise – a fronte del corposo elenco presente sul sito di Invitalia, non tutte le banche sono strutturate per rispondere in tempi certi alle richieste di accesso alla misura agevolativa. Pertanto,al fine di ridurre i disagi dei soggetti coinvolti. Come Unione, abbiamo segnalato il problema agli Organi di riferimento e stiamo lavorando con le nostre commissioni a nuove proposte da presentare per trovare insieme le migliori soluzioni possibili". Come evidenzia il presidente dell'Ungdcec si tratta di unache, stando ai dati aggiornati al 31 dicembre scorso, conta "7.029 iniziative finanziate, 226 milioni di agevolazioni concesse e 26.561 posti di lavoro creati"."Nella maggior parte dei casi, – conclude De Lise – le imprese e i professionisti che scelgono di proporre un progetto per partecipare a 'Resto al Sud', lo fanno con il, sia nella fase di presentazione della business idea che in quella successiva di rendicontazione della spesa. Ma per molti enti erogatori questo supporto specialistico non viene ritenuto ammissibile a finanziamento. Perché?".