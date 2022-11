Repubblica Ceca, Banca centrale lascia tassi al 7%

(Teleborsa) - Il Consiglio di dellahaal termine della sua riunione odierna. Il repo rate a due settimane rimane al, il discount rate al 6% e il tasso Lombard all'8%. Cinque membri hanno votato a favore di questa decisione e due membri hanno votato per aumentare i tassi di 0,75 punti percentuali.I tassi di interesse "sono a un livello che sta attenuando le pressioni della domanda interna - si legge nello statement - Stanno rallentando la crescita dei prestiti bancari a famiglie e imprese e quindi anche della quantità di denaro nell'economia".Allo stesso tempo, il board "ha confermato la sua determinazione a continuare a combattere l'inflazione fino a quando non sarà completamente sotto controllo, ovvero stabilizzata sull'obiettivo del 2% - viene aggiunto - Ciò significa che i".Nelle nuove stime, l'raggiungerà circa il 20% entro la fine di quest'anno. Viene prevista una media del 15,8% per l'intero anno (la previsione estiva prevedeva un'inflazione per l'intero anno del 16,5%). Secondo le previsioni, l'inflazione dovrebbe scendere intorno al 2% in un anno e mezzo.Larallenterà al 2,2% quest'anno (la previsione estiva per la crescita del PIL quest'anno era del 2,3%). La previsione prevede un calo dell'economia dello 0,7% il prossimo anno (la previsione estiva prevedeva una crescita del PIL dell'1,1%).