Reply, redditività e fatturato in crescita nel 1° trimestre

(Teleborsa) - Reply chiude il 1° trimestre con un utile ante imposte di 33,9 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 34,2 milioni del 2019. Il periodo ha chiuso con un fatturato consolidato in crescita dell'11,8% a 317 milioni di euro.



Tutti positivi tutti gli indicatori di periodo: l'EBITDA consolidato è stato di 47,6 milioni, in aumento rispetto ai 42,3 milioni del 2019 e l'EBIT di 38 milioni rispetto ai 33,6 milioni precedenti.



La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 marzo 2020 è positiva per 159,3 milioni di euro, a fronte di una positiva al 31 dicembre 2019 per 105 milioni di euro.