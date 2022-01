Reply estende presenza in Nord America con Enowa e The Spur Group

(Teleborsa) - Reply rafforza la propria presenza sul mercato statunitense con la duplice acquisizione di Enowa LLC, società specializzata nella consulenza e nello sviluppo di soluzioni su tecnologia SAP, e di The Spur Group, leader nella consulenza in ambito sales e marketing.

Enowa LLC, con sede principale a Philadelphia, è leader nei settori del cloud design e dei servizi a valore aggiunto su tecnologia SAP e annovera tra i propri clienti alcuni dei maggiori gruppi americani attivi nei settori dell'industria chimica, dell'healthcare, dell'energia e dei consumer services.

The Spur Group, il cui headquarters è a Bellevue (Seattle), lavora con i principali Tech Giants e global brands, tra cui Cisco, Microsoft, Rockwell Automation, Qlik e VMWare nella definizione di strategie di go to market e di posizionamento in ambito digitale coniugando competenze di strategia, marketing, data analysis e modelli operativi.

Gli investimenti in Enowa LLC e in The Spur Group, che complessivamente impiegano oltre 400 persone, si inseriscono nella strategia di crescita internazionale di Reply, in particolare negli Stati Uniti, mercato dove è già presente con uffici ad Atlanta, Chicago, Detroit, Kansas City, Seattle e St. Louis.

I fondatori di Enowa LLC e di The Spur Group entrano nel Gruppo Reply con il ruolo di "Partner" e avranno il compito di sviluppare le attività delle rispettive società in Nord America.

"Enowa e The Spur Group sono entrambe caratterizzate da un grande spirito imprenditoriale e da una costante attenzione all'innovazione tecnologica - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply -. Grazie alla forte complementarità dei loro servizi con la nostra offerta attuale daremo vita ad una piattaforma ottimale che permetterà a Reply di svilupparsi ulteriormente negli Stati Uniti, il principale mercato mondiale per i servizi IT".