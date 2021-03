15 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Reply torna quest'anno con una nuova Investment Challenge, in collaborazione per il secondo anno consecutivo con Banca Generali, ma la novità 2021 è l'attenzione alla sostenibilità. Scopo della competizione internazionale, rivolta a studenti e giovani professionisti, sarà realizzare piani di investimento sostenibili, un campo in cui Banca Generali ha una vastissima esperienza e quindi potrà accompagnare gli studenti attraverso le diverse fasi della competizione.

All'edizione 2021 prenderanno parte anche MainStreet Partners, che si occuperà fra l'altro di fornire i rating ESG da usare nella competizione, ed il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, che conferma il suo impegno in progetti con un forte approccio esperienziale e basati su sperimentazioni avanzate nel campo della finanza e degli investimenti finanziari.

I partecipanti alla competizione avranno a disposizione un capitale "virtuale" di 1 milione di dollari da investire in tempo reale nel mercato statunitense. Per supportare i partecipanti nell'identificazione delle migliori aziende in cui investire, al fine di ottenere il miglior impatto positivo per le generazioni future, sono previsti anche webinar online, pillole di apprendimento e test.

L'iscrizione alla Challenge va dall'8 fino al 16 aprile, seguirà la qualifica dal 19 al 30 aprile. I portafogli verranno accreditati con 1 milione di dollari e tutti i partecipanti potranno iniziare a sfidarsi. I partecipanti verranno quindi classificati e valutati in base alle loro scelte di investimento sostenibile. Solo i primi 100 investitori che otterranno i migliori profitti adottando principi ESG potranno accedere al round finale (12-14 maggio) in cui una giuria premierà i primi tre vincitori.