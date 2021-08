Reply chiude semestre in crescita: fatturato +15,9%

1 Minuto di Lettura

Martedì 3 Agosto 2021, 14:30







(Teleborsa) - Reply ha chiuso il primo semestre cn unfatturato consolidato di 712,8 milioni di euro, in crescita del 15,9% rispetto al corrispondente dato 2020. L'EBITDA consolidato è stato di 119,5 milioni di euro rispetto ai 90,2 milioni di euro registrati nel 2020, , mentre l''EBIT si è portato a 96 milioni di euro dai 74,1 milioni precedenti. L'utile ante imposte è stato di 98,7 milioni di euro.



Per quanto riguarda il secondo trimestre 2021, l'andamento del Gruppo è risultato altrettanto positivo, con un fatturato consolidato di periodo pari a 360,4 milioni di euro, in crescita del 20,9% rispetto al dato 2020 e un utile ante imposte di 51,1 milioni di euro.



La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 giugno 2021 è positiva per 165,4 milioni di euro, mentre al 31 marzo 2021 risultava positiva per 227,9 milioni di euro.