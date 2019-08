Replay, semestrale in trend positivo

(Teleborsa) - Semestrale più che positiva per Reply che oggi pubblica risultati al 30 giugno 2019 e mostra un fatturato consolidato pari a 573,7 milioni di euro, in incremento del 15,2% rispetto al corrispondente dato 2018.



Nel primo semestre 2019 l'EBITDA consolidato è stato di 85,7 milioni, in aumento rispetto ai 68,3 milioni di registrati nel 2018, ed è pari al 14,9% del fatturato. L'EBIT, da gennaio a giugno, è stato di 67,6 milioni, migliorando i 62,1 milioni ottenuti nel 2018, ed è pari all'11,8% del fatturato. L'utile ante imposte, da gennaio a giugno 2019, è stato di 70,2 milioni ( 64,2 milioni di euro nel 2018), pari al 12,2% del fatturato.



Il titolo a Piazza Affari vive un leggero negativo dello 0,16%. © RIPRODUZIONE RISERVATA