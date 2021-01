© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Fino all'ultimo secondo, esperti ed analisti politici si sono interrogati, cercando di declinare tutti i possibili scenari di unaavviata nel pieno di unaAlla fine a mettere la(di cui lui stesso era stato artefici) ci ha pensato ilnel corso della conferenza stampa di ieri annunciando le dimissioni delleaccanto a lui insieme a Scalfarotto.I volti sono tirati ma il senatore di Rignano rompe subito gli indugi, aprendo ufficialmente la crisi: "dice a bruciapelo. A nulla è servita l'apertura dia un "patto di legislatura".A sera, in apertura del, il premier annuncia di aver informato il Quirinale e accettato il passo indietro di Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Non usa metafore. Anzi. Parla dprodotto da un gesto che non può essere sminuito. Ribadisce di aver cercato "fino all'ultimo utile" il dialogo ma il terreno è stato "disseminato di mine".La sua "squadra" lo blinda.è l'hashtag ripetuto come un mantra da Pd e Cinquestelle passando per Leu.All'ora di pranzo, nel corso di un incontro interlocutorio con Conte , il Presidente della Repubblicaaveva di uscire velocemente dall'incertezza politica, per affrontare al meglio la pandemia. Adesso, dice dal Pd, è giusto che, come chiede l'opposizione, Conte riferisca in Parlamento ma aggiunge che l'esecutivo non può essere sostenuto da una nuova maggioranza "raccogliticcia". E il vicesegretario Dem non esclude a priori il ritorno alle urne,Intanto, il Corsera, racconta che, col passare delle ore, nella testa del Presidente del Consiglio si va sempre più rafforzando l'idea della sfida pubblica (come tra l'altro era già successo con l'altro Matteo) e cheLa strategia sarebbe quella di temporeggiare, non dimettersi oggi stesso, ma assumere su di sé l'interim dei ministeri vacanti, Agricoltura e Famiglia, per il tempo necessario ad approvare "provvedimenti fondamentali". Solo in un secondo momento, quando avrà la certezza dei numeri, andrà allaMa siamo ancora nel campo - minato - dei