Reno Unito, l'economia rallenta nonostante fine restrizioni

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Evidente battuta d'arresto per l'economia del Regno Unito, con un PIL mensile cresciuto appena dello 0,1% a luglio rispetto all'1% di crescita evidenziato a giugno. E' quanto emerge dai dati pubblicati dall'Office for National Statistics, che ha pubblicato stamattina il consueto dato mensile. Rispetto a febbraio 2020, ultimo mese di normalità prima dello scoppio della pandemia, il prodotto interno lordo risulta ancora in contrazione del 2,1%.



"Dopo molti mesi in cui l'economia è cresciuta molto, recuperando gran parte del terreno perduto dalla pandemia, a luglio c'è stata una piccola crescita", ha affermato Jonathan Athow dell'Office for National Statistics.



La produzione industriale è aumentata dell'1,2% a luglio, sostenuta dalla riapertura di un giacimento petrolifero, ed ha rappresentato la principale fonte di crescita del PIL. La produzione nelle costruzioni, invece, si è contratta per il quarto mese consecutivo, riportando un calo dell'1,6% a luglio e risultando al di sotto dell'1,8% del livello pre-pandemia (febbraio 2020). La produzione dei servizi è rimasta sostanzialmente piatta e si conferma il 2,1% inferiore al livello pre-pandemi.



Le attività artistiche, di intrattenimento e ricreative sono cresciute del 9% - spiega l'ONS - riflettendo l'allentamento delle restrizioni scattato il 19 luglio scorso. La produzione nel settore dei servizi ai consumatori invece è diminuita dello 0,3%, registrando il primo calo da gennaio 2021, perlopiù a causa di una diminuzione del 2,5% delle vendite al dettaglio.



(Foto: © Eros Erika / 123RF)