Reno de Medici annuncia risultati conversione azioni risparmio

(Teleborsa) - Reno de Medici ha annunciato i risultati della conversione facoltativa di azioni di risparmio convertibili in ordinarie, indicando che nel periodo di esercizio (1° febbraio - 29 febbraio 2020) risultano convertite 36 azioni di risparmio convertibili, nel rapporto di una azione ordinaria di nuova emissione per ogni azione di risparmio convertibile che è stata oggetto di sostituzione e annullamento.



Per l'effetto, il capitale sociale di Reno De Medici invariato nell'importo (140 milioni) risulta suddiviso in complessive 377.800.994 azioni prive di valore nominale ripartite in: 377.546.253 azioni ordinarie e .254.741 azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie a richiesta degli azionisti nel corso dei mesi di febbraio e settembre di ogni anno.



