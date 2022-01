Renergetica, venduto l'ultimo progetto fotovoltaico nel Maine (USA)

(Teleborsa) - Renergetica, società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili e quotata su Euronext Growth Milan, ha concluso la vendita dell'ultimo progetto per lo sviluppo di un impianto fotovoltaico della potenza di 3,199 MWp, nello stato del Maine (USA). L'operazione è stata portata a termine con la controllata Renergetica USA. Con la vendita di questo ultimo progetto, si è compiutamente realizzato l'accordo tra Renergetica e Novel Energy Solutions L.L.C. con la cessione a tale investitore di progetti per complessivi 22 MWp circa, da realizzare nello stato del Maine con la formula dei "community solar".

"Siamo profondamente orgogliosi di quanto realizzato negli Stati Uniti - ha commentato Rosa Arnau, amministratore delegato di Renergetica - La conclusione di questo importante progetto conferma come Renergetica sia una società affidabile e solida nello sviluppo di progetti di impianti fotovoltaici negli Stati Uniti e ci stimola a nuove sfide sul territorio americano".