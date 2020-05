Renergetica sigla lettera d'intenti per impianto fotovoltaico in Colombia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha sottoscritto, attraverso la sua controllata colombiana, unaper la vendita delle autorizzazioni per ladi potenza complessiva pari a 11,2 MWp, denominato "e situato nella Regione di Tolima, Colombia. Il progetto verrà effettivamenteGran Colombia Segovia è una controllata della compagnia mineraria canadese Gran Colombia Gold, focalizzata sulla Colombia, con le principali attività presso le miniere di Segovia e Marmato.Il Progetto Suarez è ile, grazie ad una legge locale particolarmente favorevole in materia di recupero fiscale sugli investimenti in energia rinnovabile, apre la strada, per Renergetica, ad una collaborazione con uno dei più importanti produttori di oro del Paese sudamericano. Con il nuovo impianto di Suarez,Davide Sommarivacooperazione con il principale produttore di oro della Colombia costituiscono per Renergetica il primo passo verso una collaborazione sempre più stringente con il business minerario, in cui la sostenibilità e il rispetto di procedure ecocompatibili stanno diventando sempre più importanti".