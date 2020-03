Renergetica sigla contratto per impianto fotovoltaico in Texas

(Teleborsa) - Renergetica ha sottoscritto, attraverso la sua controllata statunitense, un contratto con la società Alamo Cement Company, una società del Gruppo cementiero italiano Buzzi Unicem, per lo sviluppo di un impianto fotovoltaico di potenza installata complessiva sino a 10MWp, a servizio del sito industriale di proprietà di Alamo Cement Company a San Antonio, Texas (USA).



Commentando il contratto, Davide Sommariva, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Renergetica, ha sottolineato che "questo accordo, oltre a dare inizio ad una cooperazione con il Gruppo Buzzi Unicem, consolida ulteriormente la presenza di Renergetica sul mercato americano e, in generale, costituisce un punto di partenza per una più ampia collaborazione tra l'energia pulita e il mondo dell'industria".



© RIPRODUZIONE RISERVATA