Renergetica, Integrae SIM alza target price e rivede stime ricavi/EBITDA

Lunedì 4 Ottobre 2021, 12:45







(Teleborsa) - L'ufficio studi di Integrae Sim ha aumentato il prezzo obiettivo su Renergetica - società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili e quotata sul mercato AIM Italia - portandolo a 7,27 euro (da 6,90) e hanno confermato il giudizio "buy" sul titolo. Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale per il primo semestre 2021, Integrae Sim si aspetta ora un valore della produzione per l'intero anno pari a 12 milioni di euro e un EBITDA pari a 4,8 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 40%.



Per gli anni successivi, previsto un valore della produzione in aumento fino a 18 milioni di euro (CAGR 2020-2024: 11,85%) al 2024, con EBITDA pari a 7,35 milioni di euro (corrispondente ad un EBITDA margin del 40,8%), in crescita rispetto ai 4,69 milioni di euro del 2020 (corrispondente ad un EBITDA margin del 40,8%).







(Foto: American Public Power Association on Unsplash)