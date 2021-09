Renergetica cede progetto fotovoltaico in Colombia

1 Minuto di Lettura

Giovedì 30 Settembre 2021, 12:00







(Teleborsa) - Renergetica - società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili e quotata sul mercato AIM Italia - ha firmato, attraverso la sua controllata Renovables Latam Sucursal Colombia, un contratto con Gran Colombia Gold Segovia Sucursal Colombia per la cessione del progetto denominato Suarez, di 11,23 MWp di potenza e produzione stimata di circa 21.781 MWh/anno.



"La cessione del progetto Suarez - ha commentato Rosa Arnau, CEO di Renergetica - è motivo di grande soddisfazione per la società, che mette la propria conoscenza ed esperienza al servizio di importanti operatori industriali. Il progetto Suarez prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico nell'ambito delle politiche di sostenibilità portate avanti dalla società colombiana Gran Colombia Gold".







(Foto: American Public Power Association on Unsplash)