Renergetica avvia cessione due impianti fotovoltaici

(Teleborsa) -ha avviato trattative per la, tramite la società controllata Zaon, di, situati rispettivamente nei comuni di Spigno Monferrato (AL) e Biella (BI).Per consentire la vendita di tali impianti fotovoltaicicontratti all'epoca della realizzazione degli impianti per finanziarne la costruzione.A tal fine, sottoscriverà con la societàche detiene il 60,81% del capitale sociale di Renergetica, unsottoscritto nel Maggio 2019, avente ad oggettodisponibiledi euro. Tale addendum, ha l'obiettivo di aumentare la disponibilità finanziaria di Renergetica coerentemente con il mantenimento del prioritario impegno sul fronte dello sviluppo di nuove pipelines.messo a disposizione dal socio, con tasso di interesse mantenuto al 3%, dovrà essere rdall'incasso, da parte di Zaon, del prezzo di vendita degli impianti, senza penalità per eventuale rimborso anticipato, né richiesta di garanzie e/o convenants di alcun tipo.