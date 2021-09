Renergetica, approvata fusione per incorporazione di Opram

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Renergetica, società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili e quotata sul mercato AIM Italia, ha reso noto che il proprio CdA e l'amministratore unico della società interamente controllata Opram S.r.l. hanno approvato il progetto comune di fusione per incorporazione di Opram in Renergetica.



La fusione permetterà di concentrare in capo a Renergetica le attività in precedenza svolte per il tramite di Opram, consentendo "non solo una razionalizzazione e ottimizzazione dei livelli decisionali, della gestione delle risorse e dei costi di struttura, ma anche un'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie, contabili, fiscali e amministrative", sottolinea una nota.



Siccome Renergetica già detiene l'intero capitale sociale di Opram, non saranno assegnate azioni della società in concambio della partecipazione direttamente detenuta nella società incorporanda, che sarà quindi annullata. Renergetica assumerà solo nel proprio patrimonio gli elementi attivi e passivi della società incorporanda, una volta perfezionatasi la fusione.







(Foto: American Public Power Association on Unsplash)