Renergetica, accordo con Edison per sviluppo impianti fotovoltaici

(Teleborsa) - Renergetica ha formalizzato con la società Edison Renewables, operatore leader in Italia nella produzione di energie rinnovabili, l'accordo quadro, della durata di cinque anni, finalizzato allo sviluppo, da parte della stessa Renergetica, di progetti di impianti fotovoltaici sul territorio italiano, per un valore complessivo fino a circa 60 milioni di euro.

Tale accordo quadro ha lo scopo di superare e ampliare il precedente, sottoscritto il 6 aprile 2020, aumentando notevolmente i MWp dei progetti destinabili a Edison, prolungandone di fatto la durata di questa partnership.

"Questo nuovo accordo quadro - ha commentato Stefano Giusto, Amministratore delegato di Renergetica - consolida un'alleanza che ci vede accanto a Edison Renewables, come partner qualificati nello sviluppo di grandi impianti da fonti rinnovabili, ormai da molti anni. Una partnership che oggi, ancor più che in passato, si inserisce all'interno delle politiche energetiche promosse dal Governo italiano attraverso strumenti come il PNRR, che hanno lo scopo di favorire la transizione energetica del nostro Paese".

"Edison continua a crescere nelle rinnovabili attraverso nuove realizzazioni e integrali ricostruzioni degli impianti esistenti, con l'obiettivo di arrivare a 5 GW di capacità green installata al 2030 in linea con i target del Pnrr e del Green Deal europeo - ha commentato Marco Stangalino, Vicepresidente Esecutivo Power Asset di Edison -. Anche grazie a questa operazione, saremo in grado di accelerare il percorso di transizione ecologica ed energetica che serve al Paese".

