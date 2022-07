Renault, vendite primo semestre in calo 30% dopo uscita da Russia

Martedì 12 Luglio 2022, 09:30







(Teleborsa) - Le vendite mondiali del gruppo Renault nel primo semestre 2022 sono state pari a 1.000.199 di unità, in calo del 12% rispetto al primo semestre 2021 su base equivalente (Russia esclusa), in un contesto ancora segnato dalla crisi dei semiconduttori e dalla chiusura delle attività della casa automobilistica francese in Russia. Le vendite mondiali sono diminuite del 29,7% includendo le attività di Avtovaz e Renault Russia.



Il gruppo evidenzia che il marchio Renault continua a registrare una forte crescita nel mercato elettrificato: la gamma E-Tech (veicoli elettrici e propulsori ibridi) ha rappresentato il 36% delle vendite di autovetture in Europa nella prima metà del 2022, rispetto al 26% nel 2021.



Il portafoglio ordini del gruppo in Europa rimane "a un livello elevato" con 4,1 mesi di vendite al 30 giugno 2022. Mégane E-Tech Electric si sta rivelando "un vero successo con i clienti", con 20.000 ordini in quattro mesi. Dacia Spring continua a svolgere un ruolo di primo piano nel mercato dei veicoli 100% elettrici, con oltre 5.000 ordini effettuati in media al mese nella prima metà del 2022.