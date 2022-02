Renault torna in utile: 888 milioni di euro nel 2021

(Teleborsa) - I ricavi 2021 di Renault hanno raggiunto i 46.213 milioni di euro, in crescita del 6,3% rispetto al 2020. A perimetro e tassi di cambio costanti, sono aumentati dell'8% (effetto cambio negativo legato principalmente alla svalutazione del Rublo Russo, della Lira Turca, del Peso Argentino e del Real brasiliano). Il margine operativo del gruppo si è assestato a 1,7 miliardi di euro (3,6% dei ricavi), in aumento di 2 miliardi di euro rispetto al 2020, raggiungendo il 4,4% nella seconda metà del 2021. L'utile netto di pertinenza del gruppo è stato di 888 milioni di euro (perdita di 8 miliardi di euro nel 2020), mentre l'utile per azione è stato di 3,26 euro (-29,51 euro per azione nel 2020). La società francese ha battuto le aspettative degli analisti, che si aspettavano un utile di 818,7 milioni di euro.



"Il gruppo Renault ha ampiamente superato i suoi obiettivi finanziari per il 2021 nonostante l'impatto della carenza di semiconduttori e dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Ciò riflette il ritmo sostenuto della profonda trasformazione del gruppo", ha affermato il CEO Luca de Meo. "Questa performance è dovuta ai primi successi della strategia del gruppo, che promuove il valore rispetto ai volumi, e alla sua rigida disciplina finanziaria", ha aggiunto la CFO Clotilde Delbos.



Il free cash flow operativo di Automotive è stato positivo per 1.272 milioni di euro, dopo aver tenuto conto di pagamenti per spese di ristrutturazione per -602 milioni di euro, dismissioni di asset per 574 milioni di euro e un impatto negativo della variazione del fabbisogno di capitale circolante di -330 milioni di euro.



Il consiglio di amministrazione della casa automobilistica francese proporrà all'assemblea del 25 maggio 2022 di non pagare un dividendo per l'esercizio 2021. Nel 2022 il gruppo Renault effettuerà il rimborso anticipato di 1 miliardo di euro del prestito da un pool bancario garantito dallo Stato francese, oltre a 1 miliardo di euro relativo al rimborso annuale obbligatorio. Il prestito sarà completamente rimborsato entro la fine del 2023 al più tardi.