Renault, ricavi salgono a 9,8 miliardi in Q3 grazie ad aumento prezzi

(Teleborsa) - Il gruppo automobilistico francese Renault ha registratopari a 9,8 miliardi di euro nel, in aumento del 20,5% rispetto al terzo trimestre 2021. A perimetro e tassi di cambio costanti, i ricavi del gruppo sono aumentati del 19,4%. Ihanno raggiunto i 9 miliardi di euro, in aumento del 21,7% rispetto al terzo trimestre del 2021.Questo risultato comprende undi +12,5 punti (essenzialmente dovuto a un minore destocking della rete dei concessionari) e unpositivo di +12,8 punti (grazie all'ottimizzazione degli sconti commerciali e degli incrementi di prezzo per compensare l'inflazione dei costi e della valuta)."Il gruppo Renault sta procedendo trimestre dopo trimestre - ha affermato il- La crescita dell'attività nel 3° trimestre continua a, avviata da 2 anni a questa parte: miglioramento della politica dei prezzi, ottimizzazione degli sconti commerciali e priorità al massimo canali redditizi".Renault, in un contesto ancora sconvolto dalla crisi dei semiconduttori, ha vendutonel 3° trimestre 2022, in calo del 2,4% rispetto al 3° trimestre 2021. Il gruppo persegue la sua politica commerciale orientata al valore, che porta a un aumento del mix delle sue vendite nei canali più redditizi. Tra i(Francia, Germania, Spagna, Italia, Regno Unito), la quota delle vendite ai clienti retail ha rappresentato il 70% nel 3° trimestre 2022 (vs 64% nel 2021).Il gruppo haper l'esercizio 2022 con: un margine operativo superiore al 5%; un free cash flow operativo Automotive superiore a 1,5 miliardi di euro. Renault presenterà, al Capital Market Day dell'8 novembre 2022, il capitolo 2 della sua "strategia di Renaulution" e l'aggiornamento delle sue prospettive finanziarie a medio termine.