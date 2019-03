Renault punta sulla Nissan per matrimonio con FCA

(Teleborsa) - Si susseguono le indiscrezioni stampa di M&A che agitano il settore auto nell'ultimo periodo, con FCA sempre al centro dei rumors.



Secondo quanto riportato dal Financial Times, la Renault starebbe cercando di riavviare i negoziati con la Nissan per dare vita a un conglomerato più grande che possa poi fare un'offerta per Fiat Chrysler Automobiles.



Intanto, sempre secondo il quotidiano, il presidente di FCA John Elkann starebbe cercando nuove partnership o opportunità di fusione: il top manager avrebbe incontrato il Gruppo PSA per valutare la possibilità di un accordo.



Nei giorni scorsi si era parlato anche di contatti con altre case automobilistiche coreane e cinesi.