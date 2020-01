Renault, presto la nomina del nuovo Ad. In pole l'italiano De Meo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'italianopotrebbe arrivare presto, in un momento cruciale per la casa d'auto francese, che spera di rilanciare l'alleanza condopo lo stallo per lo scandalo Ghosn.Lo dice il quotidiano francese le Parisien, secondo cui l'ex numero uno di Seat potrebbe essere nominato nel corso del Board che si terrà questa settimana. L'ufficializzazione deldovrebbe concretizzarsi durante una, dopo un incontro con gli alleati giapponesi.Ad anticipare che il futuro amministratore delegato potesse non essere un francese era stato proprio il Presidente Jean-Dominique Senard, la scorsa settimana, nel corso di una intervista a France Inter. Ad una domanda sulla nazionalità del nuovo direttore, il manager aveva risposto che "non è una necessità assoluta" che fosse francese, aggiungendo "non vi è alcun tipo di restrizione sulla nazionalità della persona".