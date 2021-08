Renault, partnership con Geely per crescere nel mercato cinese

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - La casa automobilistica francese Renault ha sottoscritto un memorandum of understanding (MoU) con Geely Holding, il più grande gruppo automobilistico privato cinese. La cooperazione, incentrata su Cina e Corea del Sud come mercati chiave iniziali, consentirà ai due gruppi di condividere risorse e tecnologie, specialmente nel segmento dei veicoli ibridi.



In Cina, in particolare, entrambi i partner introdurranno congiuntamente veicoli ibridi a marchio Renault, con il gruppo francese che contribuirà alla strategia di branding, allo sviluppo del canale e del servizio.



La partnership mira a consentire a Renault di crescere nel mercato asiatico. Il gruppo francese ha infatti venduto circa 101.000 auto e veicoli commerciali nella regione Asia-Pacifico nel primo semestre del 2021, pari al 7% delle sue consegne globali. Le vendite di Renault sono rimaste stabili nella regione, mentre il mercato è cresciuto del 27%.