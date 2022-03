Renault in calo dopo decisione di sospendere attività in Russia

(Teleborsa) - Il titolo di Renault è uno dei peggiori del CAC40 nella seduta odierna, dopo la decisione del CdA di sospendere le attività in Russia. La casa automobilistica francese - la più esposta al mercato russo - era sotto enorme pressione dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy l'aveva accusata di finanziare la guerra. Renault ha annunciato ieri sera che sospende le operazioni nel suo stabilimento di Mosca, mentre il partner russo Avtovaz ha promesso di ridurre la sua dipendenza dai componenti importati.

Il gruppo valuterà il valore degli asset interessati dalla sua decisione entro la fine dell'anno. L'anno scorso quei beni sono stati valutati a 2,2 miliardi di euro, ha sottolineato. Renault ha anche affermato che valuterà le sue opzioni per quanto riguarda la sua partecipazione di maggioranza in Avtovaz, la più grande casa automobilistica russa. Dal canto suo, Avtovaz ha dichiarato che produrrà nuovi modelli con un'esposizione ridotta ai componenti importati e farà del suo meglio per ripristinare le catene di approvvigionamento.

Scende Renault con i prezzi allineati a 22,47 per una discesa del 2,50%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 22,15 e successiva a quota 21,82. Resistenza a 22,99.