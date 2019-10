(Teleborsa) - Renault ha annunciato la destituzione "con effetto immediato" dell'Amministratore Delegato e Presidente, Thierry Bollorè, decisa dal Board of Directors. Con una nota è stata anche comunicata nomina ad interim di Clotilde Delbos, che coprirà la carica fino a quando non sarà stato completato il processo di selezione del nuovo numero uno.



Infine, sempre in questo periodo di transizione, la presidenza del Cda verrà affidata a Jean-Dominique Senard.