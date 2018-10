Dati negativi per la casa automobilistica francese. Renault chiude il terzo trimestre dell'anno con ricavi in calo. La causa risiede nella domanda debole in Turchia, Africa e India e di un effetto cambi sfavorevole. È costretta, inoltre, a tagliare le sue previsioni di crescita in Cina dal 5% al 2% dove comunque registra una presenza limitata a causa del rallentamento dell'economia.



Il gruppo francese ha chiuso il terzo trimestre del 2018 con ricavi in calo del 6% a 11,5 miliardi di euro (-1,4% a parità di perimetro e a tassi costanti). Conferma comunque la sua guidance per l'esercizio con ricavi in crescita a tassi costanti e parità di perimetro e un margine operativo superiore al 6%.



I risultati deludenti hanno fatto scivolare il titolo, che è arrivato a perdere fino al 5,3% sulla Borsa di Parigi.



