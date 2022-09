Renault, avanti tutta con piano efficienza energetica

Lunedì 5 Settembre 2022, 18:45







(Teleborsa) - Il Gruppo Renault ha annunciato positivi risultati dell'iniziativa di efficientamento energetico avviata un anno fa, che l'ha portata a ridurre quasi il 10% i consumi energetici dei suoi stabilimenti in Francia (di cui il 13% per il gas), rispondendo così all'esigenza ridurre collettivamente il consumo di energia in Francia.



Questa riduzione del 10% rappresenta approssimativamente il consumo annuo di una fabbrica. Grazie a questo piano , il Gruppo Renault punta a ridurre del 14% il consumo energetico dei suoi siti in Francia (di cui il 17% per il gas) nel 2023.



Per accelerare questa trasformazione, il Gruppo Renault ha istituito a luglio la Task Force Energy Crisis. Una delle priorità del team dedicato è ridurre i consumi per veicolo prodotto.



Su punta ad una riduzione del 40% del consumo di energia per veicolo prodotto in meno di 5 anni. Questo nuovo target confermerà il primato del gruppo in termini di performance energetica, che è tra i migliori del settore automotive a livello mondiale.