Renault affonda a Parigi dopo taglio stime ricavi 2019

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titolo Renault che sulla piazza di Parigi sta cedendo oltre 15 punti percentuali.



La casa automobilistica francese ha rivisto al ribasso le previsioni sui ricavi 2019, che dovrebbero scendere tra il 3% e il 4% rispetto alle stime passate che vedevano una conferma sui livello dello scorso anno a perimetro e a cambi costanti. Una decisione presa "a causa di uno scenario meno favorevole del previsto ed a fronte di un quadro normativo che richiede costi in costante aumento".



Ridotte le previsioni anche per il margine operativo lordo di gruppo che dovrebbe attestarsi nell'ordine del 5% rispetto al 6% indicato in precedenza.



Giù tutto il comparto auto in Europa; l'indice di riferimento DJ Stoxx Auto perde l'1,63%.