Renault, accordo globale con sindacati su qualità vita dipendenti

(Teleborsa) - Il gruppo, il suo comitato dsiglano un accordo quadro per la"Consapevole dell'evoluzione delsia da un punto di vista economico e tecnologico che sociale, il gruppo Renault - si legge in una nota - ha siglato, il 9 luglio 2019, un nuovo accordo quadro mondialetra Thierry Bolloré, Direttore Generale di Renault, Valter Sanches, Segretario Generale di IndustriALL Global Union, le federazioni sindacali francesi e le altre federazioni sindacali o sindacati rappresentati nel Comitato di Gruppo, ed Eric Vidal, segretario del Comitato di Gruppo"., prosegue la nota, siglato da 10 federazioni sindacali o sindacati rappresentati nel Comitato di Gruppo, costituisc. Apre prospettive ed incentiva le iniziative nonché la ricerca di soluzioni pragmatiche pertinenti, tramite la negoziazione di accordi locali, per migliorare la vita dei dipendenti sul posto dilavoro".Questo nuovo accordo, che rientra in una dinamica di continuità, affronta diversi aspetti della vita al lavoro e, più precisamente,"Sono orgoglioso chenel rispetto dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata", ha commentato Thierry Bolloré, direttore generale di Renault.Ci dobbiamo preparare a questocambiamento da un punto di vista sociale - ha aggiunto Valter Sanches, segretario generale di IndustriALL Global Union - questoaccordo consente ai sindacati di tutto il mondo di far fronte a questi cambiamenti con strumenti negoziali. Prevede in particolare lo sviluppo delle competenze necessarie per i singoliIl nuovo accordo, "Costruire insieme il mondo del lavoro all'interno del Gruppo Renault","Impegnarsi insieme per una crescita e uno sviluppo sostenibili" e conferma l'impegno del Gruppo per il rispetto dei diritti sociali fondamentali integrando sin d'ora la convenzione adottata quest'anno dall'OIL per combattere violenza e mobbing sul posto di lavoro.il futuro del lavoro non si scrive in anticipo, dipende da ciò che ne faranno i protagonisti del lavoro, soprattutto attraverso il dialogo sociale. Esprimo la mia stima ai firmatari di questo accordo che rientrano in questa prospettiva volontaristica e positiva rispetto alle sfide delle trasformazioni del lavoro", ha dettodirettore generale dell'OIL.nell'ambito del dialogo sociale locale, ad azioni concrete sul campo per il lavoro quotidiano dei dipendenti del Gruppo Renault in tutto il mondo. Permette così di conciliare performance economica per l'azienda e performance sociale per i dipendenti del Gruppo Renault", ha sottolineatoSegretario del Comitato di Gruppo.L'accordo quadro conferma, quindi,come parte integrante della sua strategia di sviluppo