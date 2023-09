Remind, una giornata di lavori sui "valori della pace"

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha salutato i lavori del think tank Remind “Il valore della Pace” rivolgendosi al Presidente Remind Paolo Crisafi e affermando: ”La pace rappresenta di per sè un valore assoluto e la condizione alla quale l’umanità deve sempre tendere. Il programma che ha organizzato è veramente ricco di temi, affrontati da molti relatori prestigiosi e qualificati. Sono certa del buon esito dei lavori che saprà fornire, ancora una volta, riflessioni di grande utilità”.

Insieme ai Partner Remind si sono riunite le istituzioni internazionali, nazionali e locali per illustrare i diversi settori facenti parte dell’ immobiliare allargato e condividere la nuova concezione di cultura dell’abitate che mette al centro la sicurezza e il benessere delle persone negli spazi, luoghi, territori e paesaggi dove vivono, operano e transitano.

E’ questa la sintesi della giornata di approfondimento oggi conclusasi a seguito del think tank Remind “Il valore della Pace”.

E intervenuto il sottosegretario dell'Economia e delle Finanze, delegata da Chigi a rappresentare il Governo al think tank Remind, che ha dichiarato: "Vogliamo valorizzare il nostro patrimonio immobiliare pubblico, tra i più belli al mondo, lungo una direttrice che potremo riassumere in tre S: social housing, student housing, senior living.

Aggiungerei una ulteriore S che e' la sicurezza, priorità dell'agenda di Governo Meloni. Il dialogo all’interno di Remind porta idee valide”.

“Credo fermamente “ - ha concluso il Presidente di Remind Paolo Crisafi - “che l’immobiliare allargato non solo possa portare sviluppo alla nostra Nazione ma sia anche elemento fondante della Pace. Concetti e idee ben noti al sottosegretario Lucia Albano che sta portando avanti le politiche Immobiliari della Nazione. Ed il tutto in linea con il Piano Meloni Nazione Sicura sia a livello di mettere in sicurezza il ciclo di vita di immobili, di impianti e di infrastrutture sia di rendere sicuri i territori, le famiglie e le imprese”.

Significativi i tributi musicali da parte di una formazione della Banda della Guardia di Finanza che ha suonato in onore del Patrono delle Fiamme Gialle e della Pace.