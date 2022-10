Relatech, siglato accordo vincolante per acquisizione 80% di Exeo

Venerdì 28 Ottobre 2022, 14:45







(Teleborsa) - Relatech, PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione dell'80% del capitale sociale di Exeo, holding del gruppo BTO.



L'acquisizione consentirà alla Società di proporsi al mercato con un'offerta nuova e differenziante denominata Digital Renaissance, unendo il tema della tecnologia come nuova infrastruttura critica alla centralità dell'essere umano, e dunque all'adeguamento del management deputato a sfruttarne le potenzialità.



L'idea è creare un ponte fra il classico tema della governance a quello più generale della governance del dato. La value proposition integrerà, fra gli altri, progetti di change management e di management advisory alla già consolidata proposta di digital transformation.



L'ingresso di BTO nel gruppo Relatech favorirà un forte passaggio generazionale, grazie al contributo di 300 professionisti con un'età media di 29 anni.



(Foto: © rawpixel)