Relatech sale al 51% di Venticento e inizia internazionalizzazione

(Teleborsa) - Relatech, quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha siglato un contratto per l'acquisizione del 9,71% di Venticento, società specializzata nell'offerta di soluzioni di Cybersecurity e Cloud per il mercato enterprise. Grazie a tale operazione, Relatech passa dal 41,29% al 51% del capitale e si assicura la possibilità di acquistare il restante 49% del capitale al verificarsi di determinate condizioni.

Il prezzo per il 9,71% è pari a 350.000 euro, da corrispondersi in parte in cash e in parte in azioni Relatech, e il prezzo pagato complessivamente per il 51% è di 713.000 euro. Il prezzo di esercizio delle opzioni per il restante 49% sarà determinato applicando una specifica formula che tiene conto dei valori di EBITDA e PFN registrati da Venticento, fermo restando un valore minimo di 680.000 euro, da pagarsi in parte in cash ed in parte in azioni Relatech.

Venticento, fondata nel 2005 a Milano e con sedi negli Stati Uniti e Hong Kong, ha come mission quella di assicurare la massima protezione dei dati dei propri clienti attraverso la tecnologia Cybersecurity, garantendo flessibilità all'infrastruttura in Cloud. Nel 2021 ha realizzato ricavi delle vendite pari a circa 10 milioni di euro, un utile netto pari a circa 290 mila euro e una Posizione Finanziaria Netta di cassa pari a circa 85 mila euro.

Relatech sottolinea che la presenza all'estero di Venticento, con le sedi di New York ed Hong Kong, "dà inizio al percorso di internazionalizzazione del gruppo che potrà in tal modo beneficiare dell'expertise e della conoscenza territoriale maturata in anni di presenza fisica della società, permettendo a Relatech di avere un punto di osservazione privilegiato per poter valutare la possibilità di ampliare la propria presenza anche al di fuori dei confini nazionali".

"L'acquisizione di Venticento testimonia la volontà del gruppo Relatech di voler proseguire nel processo di potenziamento dell'area delle tecnologie Cloud e Cybersecurity e nello sviluppo delle soluzioni innovative che ne derivano, ormai indispensabili per tutti i settori - ha commentato l'AD Pasquale Lambardi - Riteniamo strategica questa operazione e siamo certi di poter avviare efficaci sinergie grazie alle elevate competenze e know-how di Venticento, potendo in questo modo offrire al mercato soluzioni che rispondano alle evidenti esigenze di operare in Cloud in modo flessibile e di proteggere i propri dati sensibili e le proprie infrastrutture IT attraverso la cyber sicurezza".