Relatech, risultati in crescita nel primo semestre

(Teleborsa) - Relatech chiude il primo semestre dell'anno con una Valore della Produzione che si attesta a 14,3 milioni circa, in crescita del 34% rispetto ai 10,7 milioni al 30 giugno 2020.



I Ricavi dalle Vendite si attestano a 11,6 milioni, (+42% rispetto ad Euro 8,2 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente) mentre l'EBITDA adjusted è pari a 3,1 milioni e risulta in crescita del 20% rispetto ad Euro 2,6 milioni al 30 giugno 2020.



L'EBIT adjusted è pari a 2 milioni circa, in crescita del 3% rispetto al 30 giugno 2020.



Il Risultato Netto adjusted si attesta a 3,2 milioni in crescita del 120% circa rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.



La Posizione Finanziaria Netta gestionale al 30 giugno 2021 (calcolata come indebitamento finanziario al netto dell'indebitamento finanziario corrente e delle passività per diritti d'uso) risulta pari a 3,1 milioni (cassa), con una liquidità di cassa pari ad 11,2 milioni rispetto ad una posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020 pari ad Euro 2,4 milioni (cassa).